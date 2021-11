Corinthians aciona CBF por "valor abusivo" do Ceará no preço de ingressos para visitantes

A diretoria do Corinthians acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) questionando o preço do ingresso cobrado pelo Ceará para a torcida visitante, em jogo marcado para quinta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela Série A. Segundo informação do ge, a gestão paulista considerou o valor "abusivo".

No último balanço divulgado pelo clube cearense, na manhã desta segunda-feira (22), mais de 20 mil torcedores estão garantidos para o duelo válido pela 34ª rodada da Série A. O torcedor corintiano que quiser ir à Arena Castelão, precisará desembolsar R$ 150,00. Os bilhetes estão sendo vendidos através do site bilhetecerto.com.br.

Internamente, porém, a diretoria do Corinthians busca uma redução. No último sábado (20), o clube paulista fez uma representação junto à CBF, solicitando esclarecimentos.

Assunto resolvido

Em contato com o Diário do Nordeste, membros da cúpula do Ceará trataram o assunto como resolvido e ressaltaram que os preços estão dentro do permitido pelo regulamento geral de competições da CBF.

Valor dos ingressos para Ceará x Corinthians

Inferior Sul: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior Central (Bossa Nova): R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia-entrada)

Premium: R$ 200,00 (inteira) | R$ 100,00 (meia-entrada)

Superior Sul (Visitantes): R$ 150,00 (inteira) | R$ 75,00 (meia-entrada)