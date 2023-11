Copenhagen x Manchester United: onde assistir, palpite e prováveis escalações

Copenhagen e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (8) às 17h de Brasília. As equipes fazem parte do Grupo A da Liga dos Campeões e se enfrentam no Estádio Parken, na Dinamarca.

O Copenhagen ocupa a primeira posição do grupo com nove pontos em três jogos. Já o Braga é o terceiro colocado com três pontos do oponente em três rodadas.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela Space e HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Copenhagen: Grabara; Ankersen, Vavro, Diks e Jelert; Diogo Gonçalves, Falk e Lerager; Achouri, Claesson e Cornelius. Técnico: Jacob Neestrup.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Evans (Varane), Maguire e Dalot; McTominay, Eriksen (Amrabat) e Bruno Fernandes; Rashford, Antony e Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

COPENHAGEN x MANCHESTER UNITED | FICHA TÉCNICA

Estádio: Parken, em Copenhague (DIN)

Data: quarta-feira, 8 de Novembro.

Horário: 17h (horário de Brasília).