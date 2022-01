Copa São Paulo: veja os resultados dos jogos da Copinha desta segunda (10)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior entra na reta final da fase de grupos, com as disputas da 3ª rodada. A continuação do principal torneio de base do mundo acontece nesta segunda-feira (10).

Entre as principais partidas desta segunda, destaca-se União Suzano x Fortaleza, União Mogi x Internacional e São José-SP x Corithians. Na 1ª etapa da Copinha, os clubes se enfrentam em fase de grupos - os dois melhores de cada chaveamento avançam.

CONFIRA OS RESULTADOS DA COPINHA NESTA SEGUNDA (10)

Atlético-MT 3 x 2 Monte Azul

Aquidauanense 0 x 0 Guarani

Jacuipense 6 x 0 Fast

São José-RS 2 x 3 XV de Piracicaba

Concórdia AC 0 x 3 Ituano

Fluminense-PI 0 x 1 RB Bragantino

Santana 0 x 1 Guarulhos

Volta Redonda 5 x 1 Mauaense

Canaã 2 x 1 Portuguesa Santista

Votuporanguense 1 x 1 Bahia

São Raimundo-RR x Portuguesa - 15h - SporTV

Tanabi x Vila Nova - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Matonense x Fluminense - 15h15 - SporTV

Manthiqueira x Vitória - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

União Suzano x Fortaleza - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Jaguariúna x ABC - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Flamengo-SP x Avaí - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Mauá x Atlético-GO - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Juventus-SP x CRB - 15h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Camaçariense x Santo André - 17h - ElevenSports e Paulistão Play

União Mogi x Internacional - 17h15 - SporTV

Confiança-PB x Ponte Preta - 17h45 - ElevenSports e Paulistão Play

Resende x River-PI - 17h45 - ElevenSports e Paulistão Play

Audax-SP x Joinville - 19h15 - ElevenSports e Paulistão Play

Francana x Juventude - 20h - ElevenSports e Paulistão Play

São José-SP x Corinthians - 20h - SporTV