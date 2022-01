Copa São Paulo: veja os resultados dos jogos da Copinha desta quarta (12)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior inicia os duelos decisivos nesta terça-feira (11). Os jovens jogadores de Botafogo, Fortaleza, Fluminense, Grêmio, Santos e Corinthians entram em campo, buscando manter a continuidade de suas equipes na principal competição de base do país.

O vencedor do confronto garante vaga na 3ª fase da Copinha, que será realizada entre os dias 14 e 15 de fevereiro. Vale pontuar que caso a partida termine empatada no tempo normal, a decisão irá para as penalidades.

CONFIRA OS RESULTADOS DA COPINHA NESTA TERÇA (11)

Novorizontino 2x1 Castanhal

XV de Piracicaba 1x3 Taubaté

Botafogo (9) 0x0 (8) São José-RS

Fortaleza x Resende-RJ - 11h30 - YouTube da Copinha

Votuporanguense x Guarani - 15h - ElevenSports e Paulistão Play

Vila Nova x Bahia - 15h - YouTube da Copinha

Fluminense x Francana - 15h - SporTV

Nova Iguaçu x Ferroviária - 15h - ElevenSports e Paulistão Play

Athletico-PR x América-MG - 15h - ElevenSports e Paulistão Play

Grêmio x Santa Cruz - 17h15 - SporTV

Mirassol x Atlético-MG - 18h - YouTube da Copinha

Linense x Sport - 18h - ElevenSports e Paulistão Play

Falcon x Velo Clube - 18h - ElevenSports e Paulistão Play

Santos x Chapadinha-MA - 19h30 - SporTV

Ponte Preta x Jacuipense - 20h - ElevenSports e Paulistão Play

Corinthians x Ituano - 21h45 - SporTV