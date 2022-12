Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023; veja jogos de Ceará, Fortaleza, Floresta Grêmio Recreativo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 teve a tabela de jogos divulgada nesta terça-feira (6). O futebol cearense tem quatro representantes na competição de categorias de base: Ceará, Fortaleza, Floresta e Grêmio Recreativo.

Ao todo, são 128 participantes, divididos em 32 grupos. Pelo regulamento, os dois melhores de cada chave avançam.

O evento começa em 2 de janeiro e termina em 25 do mesmo mês, com a final realizada no Pacaembu. Veja abaixo as datas das partidas dos clubes alencarinos presentes no torneio.

Tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023

Floresta (Grupo 5 - Jaú)

02.01 - Flamengo x Floresta, às 21h45 | SporTV e Rede Vida

05.01 - Floresta x XV de Jaú/SP, às 19h30 | FPF TV

08.01 - Floresta x Aparecidense/GO, às 17h15 | FPF TV

Grêmio Recreativo (Grupo 13 - Guaratinguetá)

03.01 - Goiás x Grêmio Recreativo, às 15h15 | FPF TV

06.01 - Grêmio Recreativo x Atlético Guaratinguetá/SP, às 13h | FPF TV

09.01 - Grêmio Recreativo x Gama/DF, às 15h15 | FPF TV

Ceará (Grupo 22 - Alumínio) 04.01 - Ceará x Madureira/RJ, às 15h15 | FPF TV

07.01 - Rio Claro/SP x Ceará, às 13h | YouTube

10.01 - Sharjah Brasil/SP x Ceará, às 15h15 | FPF TV Fortaleza (Grupo 31 - São Paulo) 04.01 - Fortaleza x Remo, às 15h15 | Youtube

07.01 - São Caetano x Fortaleza, às 15h15 | FPF TV

10.01 - Juventus/SP x Fortaleza, às 13h | YouTube