Copa Nordeste de Vaquejada reúne mais de 20 criadores da raça Quarto de Milha em dezembro

A cidade de Bezerros-PE começa a se movimentar para um dos maiores eventos equinos do País, especialmente entre as vaquejadas, reunindo mais de duas dezenas de entidades reprodutivas de animais da raça Quarto de Milha. Está programada para os dias 10, 11 e 12 de dezembro, na cidade de Bezerros (PE), a III Copa Nordeste de Vaquejada.

A fazenda cearense Haras Claro é uma das patrocinadoras do evento, participando com suas criações das provas que, ao final, ofertam premiação no valor de R$ 120 mil, sendo R$ 35 mil para o primeiro colocado (campeão). Do 2º ao 15º, todos receberão prêmios.

Todas equipes intensificam preparativos, com concorrido número de confirmações oficiais. A cidade de Bezerros (PE) tem moderno complexo de disputas equinas, com destaque para os eventos da concorrida e festiva raça Quarto de Milha.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte