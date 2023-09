Copa Eusébio de Levantamento de Peso Olímpico abre as inscrições

A Copa Eusébio de Levantamento de Peso Olímpico abriu inscrições para a competição que acontece no dia 30, no Shopping Eusébio, das 8h às 22h. Para garantir a participação, basta se inscrever no link da bio da @felp_ce ou pelo site www.felpceara.com.

Os organizadores Cláudio Baroni e Mell Mesquita prometem um evento de altíssimo nível: "Vamos para mais uma jornada repleta de superações e conquistas. Este evento vai elevar o nível do esporte no Ceará para um novo patamar", explicaram os organizadores.

O evento também marca o lançamento da modalidade universitária em parceria com a FUCE (Federação Universitária Cearense de Esportes).