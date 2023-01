Copa do Nordeste tem grupos definidos; veja participantes

A Copa do Nordeste 2023 teve grupos definidos neste domingo (8) após a classificação das equipes da fase preliminar, incluindo o Ferroviário. Ao todo, 16 clubes participarão do torneio, divididos em Grupo A e B, com oito representantes em cada.

O Estado do Ceará está empatado com o Estado da Bahia com três representantes no torneio: Fortaleza (atual campeão), Ceará e Ferroviário; Atlético-BA, Bahia e Vitória.

A competição tem início previsto para 22 de janeiro (quarta-feira) e conclusão em 3 de maio (quarta-feira).

Veja grupos da Copa do Nordeste 2023

Grupo A: Atlético-BA, CRB, Fluminense-PI, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Sport, Ferroviário e Vitória-BA.

Grupo B: ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe, CSA e Santa Cruz

Regulamento

Os confrontos da fase de grupo da Copa do Nordeste serão realizados a partir dos cruzamentos dos Grupos A e B. Avançam ao mata-mata os quatro mais bem colocados.