Copa do Nordeste: definidos os 28 clubes participantes da edição de 2024; veja lista

A Copa do Nordeste de 2024 já tem os 28 clubes definidos. Além dos campeões estaduais e vices, outras equipes entram pelo ranking de clubes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O Ceará é o atual campeão do torneio, já o Sport é vice.

Ceará, Fortaleza, Ferroviário e o estreante Iguatu são os quatro times cearenses na próxima edição da disputa. O Tricolor do Pici garantiu vaga após o título do Cearense de 2023. Já o Alvinegro entra após conquistar o título da Copa do Nordeste de 2023. O Tubarão da Barra também entra pelo mesmo critério (53º), mas na fase preliminar. Já o Azulão ganhou a vaga após ficar em 3º no estadual.

FASE DE GRUPOS

Doze clubes já estão garantidos na Fase de Grupos:

Bahia, Vitória, Sport, Náutico, CRB, Treze da Paraíba, Itabaiana, River, Maranhão, Fortaleza, Ceará e América.

PRÉ-COPA DO NORDESTE

Outras 16 equipes jogam a pré-Copa do Nordeste. São eles: Juazeirense, Jacuipense, Santa Cruz, Retrô, CSA, ASA, ABC-RN, Potiguar de Mossoró, Botafogo, Sousa, Confiança, Altos, Sampaio Corrêa, Moto Club, Ferroviário e Iguatu.