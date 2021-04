Copa do Nordeste confirma presença de árbitro de vídeo (VAR) no mata-mata

A organização da Copa do Nordeste anunciou, nesta segunda-feira (12), a liberação do árbitro de vídeo (VAR) na reta final da competição. A medida foi adotada após renião dos clubes com a CBF.

O recurso tecnológico será utilizado nos últimos oito jogos do torneio regional. Assim, é válido para as quartas e semifinal, ambas em confronto único, e para a finalíssima, prevista para ocorrer em duas partidas.

Na fase de grupos do Nordestão não teve VAR. Únicos representantes estaduais, Ceará e Fortaleza conquistaram as lideranças dos Grupos A e B, respectivamente.

Regulamento e confrontos

O regulamento do mata-mata da Copa do Nordeste coloca frente a frente, nas quartas, o 1° x 4° e 2° x 3° do Grupo A e B. Desta forma, o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa-MA, enquanto o Fortaleza encara o CSA-AL.

Ceará x Sampaio Corrêa-MA

Bahia x CRB-AL

Fortaleza x CSA-AL

Vitória x Altos-PI

Os confrontos das quartas e semifinal da Copa do Nordeste ocorrem em jogo único, com mando de campo da equipe de melhor campanha. Assim, Vovô e Leão decidirão os respectivos duelos na Arena Castelão. Com a definição do chaveamento, o Clássico-Rei só pode acontecer na grande final.