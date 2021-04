Copa do Nordeste: Ceará e Bahia são as equipes com mais semifinais no atual formato da competição

A vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 3 a 0, no último domingo (18), garantiu o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste pelo segundo ano consecutivo. Atual campeão da chamada "Lampions", o Vovô enfrentará o Vitória/BA. Data e horário serão divulgados posteriormente pela CBF.

O duelo marcará a sexta disputa de semifinal do Ceará no atual formato da Copa do Nordeste (2013-2021). A equipe alvinegra esteve entre os quatro melhores da competição em seis oportunidades e está empatado com o Bahia no quesito.

Semifinais da Copa do Nordeste (2013-2021)

Ceará - 6 disputas de semifinais (2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021)

Bahia - 6 disputas de semifinais (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021)

Fortaleza - 4 disputas de semifinais (2013, 2019, 2020, 2021)

Sport - 4 disputas de semifinais (2014, 2015, 2016, 2017)

Santa Cruz - 4 disputas de semifinais (2014, 2016, 2017, 2019)

Vitória - 3 disputas de semifinais (2015, 2017, 2021)

Campinense - 2 disputas de semifinais (2013 e 2016)

ASA - 1 disputa de semifinal (2013)

América-RN - 1 disputa de semifinal (2014)

ABC - 1 disputa de semifinal (2018)

Botafogo-PB - 1 disputa de semifinal (2019)

Náutico - 1 disputa de semifinal (2019)

Confiança - 1 disputa de semifinal (2020)

Vantagem cearense em mata-mata

No retrospecto geral da competição, o Ceará já disputou sete semifinais. A primeira vez foi em 1997, quando enfrentou o Vitória/BA.

O duelo contra o Rubro-Negro baiano não é novidade para o Vovô. Em 2015, quando conquistou seu primeiro título da Copa do Nordeste, o Ceará eliminou o Vitória, na semifinal, após dois empates (0 a 0 e 2 a 2). As equipes se enfrentaram, também, três vezes nas quartas de final, com 100% de aproveitamento do Alvinegro de Porangabuçu.

Eliminado pelo Vitória, em 1997, na semifinal

Eliminou o Vitória, em 2013, nas quartas de final

Eliminou o Vitória, em 2014, nas quartas de final

Eliminou o Vitória, em 2015, na semifinal

Eliminou o Vitória, em 2020, nas quartas de final

Retrospecto geral entre as equipes

Ceará e Vitória se enfrentaram em 37 oportunidades. Com 12 triunfos para cada lado e treze empates, o duelo é equilibrado. Na Copa do Nordeste, por sua vez, 16 confrontos, com 4 triunfos alvinegro, 9 empates e três triunfos do Rubro-Negro baiano.

Por ter melhor campanha, o duelo será decidido na Arena Castelão. Neste ano, Ceará e Vitória já se enfrentam no Gigante da Boa Vista, com triunfo alvinegro: 3 a 1. Data e horário ainda serão confirmados pela CBF.