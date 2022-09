Copa do Mundo: veja atletas que podem incomodar o Brasil na fase de grupo

A Copa do Mundo reunirá os principais astros do futebol mundial no Catar, a partir de 20 de novembro. No grupo do Brasil, atletas de Sérvia, Suíça e Camarões são destaques na Europa, com protagonismo em equipes de ponta do Velho Continente.

Com a crescente dos possíveis atletas que serão adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, o Diário do Nordeste listou três jogadores de Sérvia, Suíça e Camarões que podem incomodar a Seleção de Tite.

O Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, e enfrenta a Suíça, no dia 28. A partida contra Camarões, que marca o encerramento da fase do grupo para a Seleção Brasileira, ocorre em 2 de dezembro.

Sérvia

Aleksandar Mitrović, do Fulham

Destaque do Fulham, Mitrović é a sensação da Sérvia para a Copa do Mundo do Catar. Aos 27 anos, o centroavante sérvio acumula feitos pela equipe inglesa. O atleta teve participação na retomada do time à Premier League, com 43 gols marcados em 44 partidas da Championship. Nesta temporada, soma 6 gols em 6 partidas.

Legenda: Aleksandar Mitrović, do Fulham, está entre os destaques da Sérvia para a Copa do Mundo Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Dušan Vlahović, da Juventus

Companheiro de Mitrović no ataque da Sérvia, Dušan Vlahović é titular da Juventus de Massimiliano Allegri. Após destacar-se na Fiorentina, marcando 49 gols em 108 partidas, o atacante foi contratado para ser a solução do setor ofensivo da Velha Senhora, após a saída de Cristiano Ronaldo. Desde que chegou ao clube, disputou 27 partidas e marcou 13 gols.

Legenda: Dušan Vlahović, da Juventus, está entre os destaques da Sérvia para a Copa do Mundo Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Milinković-Savić, da Lazio

Meio-campista da Lazio há oito temporadas, Milinković-Savić está entre os destaques da equipe italiana. Atuando avançado, participa do jogo ofensivo da equipe, contribuindo com gols e assistências. Nesta temporada, soma sete partidas entre Campeonato Italiano e Liga Europa, com quatro passes para gols.

Legenda: Milinković-Savić, da Lazio, está entre os destaques da Sérvia para a Copa do Mundo Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Suíça

Yann Sommer, do Borussia Mönchengladbach

O goleiro Yann Sommer é destaque do Borussia Mönchengladbach. O arqueiro fez história nesta temporada, ao realizar 19 defesas contra o Bayern de Munique, sendo 11 na área. Os números são do site SofaScore, especializado em estatísticas do futebol.

Legenda: Yann Sommer, do Borussia Mönchengladbach, está entre os destaques da Suíça para a Copa do Mundo Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Xherdan Shaqiri, do Chicago Fire

Shaqiri está entre os principais jogadores da Suíça. O atacante disputará sua 4ª Copa do Mundo. Atuando como extremo, surgiu no Basel, mas rodou pela Europa, somando passagens por Bayern de Munique, Internazionale, Stoke City, Liverpool e Lyon. Atualmente, o atleta está no Chicago Fire, dos Estados Unidos, tendo participado de 26 partidas, com cinco gols e sete assistências.

Legenda: Xherdan Shaqiri, do Chicago Fire, está entre os destaques da Suíça para a Copa do Mundo Foto: Ben STANSALL / AFP

Denis Zakaria, do Chelsea

O volante Denis Zakaria, de 25 anos, revelado pelo Servette, da Suíça, soma passagens por Young Boys, Borussia Mönchengladbach, Juventus. Pela equipe italiana, disputou 15 partidas em duas temporadas, sendo negociado com o Chelsea por empréstimo na janela de transferências de verão. No clube inglês, ainda não entrou em campo.

Legenda: Denis Zakaria, do Chelsea, está entre os destaques da Suíça para a Copa do Mundo Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Camarões

André Onana, da Inter (Camarões)

Aos 26 anos, o goleiro André Onana deixou o Ajax após seis temporadas no profissional para ser negociado com a Inter de Milão. No clube italiano, ocupa a reserva do esloveno Handanovič na Serie A. O arqueiro camaronês esteve em campo na derrota do Internazionale para o Bayern de Munique na estreia da Liga dos Campeões.

Legenda: André Onana, do Inter de Milão, está entre os destaques de Camarões para a Copa do Mundo Foto: DANIEL BELOUMOU OLOMO / AFP

Choupo-Moting, do Bayern de Munique (Camarões)

Autor do gol da histórica classificação do Paris Saint-Germain para às quartas de final da Champions League 2019–2020 contra a Atalanta, Choupo-Moting está no Bayern de Munique há três temporadas, disputando 60 partidas, com 18 gols marcados.

Legenda: Choupo-Moting, do Bayern de Munique, está entre os destaques de Camarões para a Copa do Mundo Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Karl Toko Ekambi, do Lyon (Camarões)

Atacante do Lyon, da França, Ekambi está entre os destaques do setor ofensivo de Camarões para a Copa do Mundo. Aos 29 anos, o extremo, que também pode atuar como 2° atacante, marcou quatro gols em sete partidas na atual temporada, além de ter concedido uma assistência.

Legenda: Karl Toko Ekambi, do Lyon, está entre os principais destaques de Camarões para a Copa do Mundo Foto: JEFF PACHOUD / AFP

