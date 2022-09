Copa do Mundo: quais são as seleções mais seguidas nas redes sociais? Veja ranking

Na Copa do Mundo dos seguidores, o favoritismo se repete. Dentre as 32 seleçoes do torneio, a seleção francesa lidera a lista das equipes que mais têm mais seguidores nas redes sociais, somando Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Tik Tok.

Atual campeã do torneio, a França passa dos 31 milhões de seguidores. Já o Brasil, único com cinco taças, está em segundo lugar com mais de 30 mi. O top 3 é fechado pela Inglaterra, que soma 25 milhões. O levantamento foi publicado pelo site Goal no dia 21 de setembro.

O Mundial de 2022 será realizado no Catar, com início marcado para 20 de novembro. O Brasil estreia no torneio diante da Sérvia, no dia 24 do mesmo mês. Suíça e Camarões são os adversários seguintes da Fase de Grupos. A disputa do título está marcada para 18 de dezembro.

RANKING DAS SELEÇÕES NAS REDES SOCIAIS

1º França - 31.831.498

2º Brasil - 30.526.604

3º Inglaterra - 25.414.297

4º México - 25.245.810

5º Argentina - 17.011.726

6º Portugal - 16.803.813

7º Alemanha - 16.171.690

8º Espanha - 11.119.475

9º Estados Unidos - 7.843.277

10º Holanda - 4.475.954

11º Bélgica - 4.145.553

12º Polônia - 4.093.849

13º Japão - 3.712.718

14º Uruguai - 3.219.227

15º Marrocos - 2.642.100

16º Senegal - 1.899.210

17º Coréia do Sul - 1.722.835

18º Equador - 1.497.669

19º Austrália - 1.491.929

20º Arábia Saudita - 1.481.584

21º Costa Rica - 1.416.863

22º Croácia - 1.388.375

23º Tunísia - 1.123.845

24º Catar - 1.094.388

25º País de Gales - 1.014.660

26º Dinamarca - 939.655

27º Canadá - 784.144

28º Camarões - 758.187

29º Irã - 721.857

30º Gana - 686.965

31º Suíça - 596.689

32º Sérvia - 573.894