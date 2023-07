Copa do Mundo: Marta faz treino separado, mas não preocupa para estreia da seleção diante do Panamá

Após vencer a China em amistoso, a seleção brasileira feminina voltou às atividades de rotina na preparação para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (14), o time comandado por Pia Sundhage treinou em Gold Coast, na Austrália. Marta, maior referência da equipe, fez atividade separada do restante do grupo.

A camisa 10 treinou em separado por precaução. Além dela, as atacantes Geyse, Bia Zaneratto e a zagueira Tainara fizeram atividades específicas para controle de carga. O objetivo é não sobrecarregar as atletas às vésperas do início do Mundial.

A maior parte do grupo fez atividades regenerativas um dia depois do longo jogo-treino com a China. Aquele trabalho havia sido realizado em três tempos de 30 minutos cada. Assim, Andressa Alves, Rafaelle, Tamires, Debinha, Antonia, Luana, Duda Sampaio, Kathellen, Kerolin, Adriana, Ary e Ana Vitória se concentraram na recuperação física.

As demais foram a campo sob o comando da auxiliar técnica Lilie Persson. Na primeira parte as jogadoras fizeram cruzamento com finalização a gol e, na segunda parte, protagonizaram confrontos de 2 x 2.

O grupo brasileiro vai continuar treinando em Gold Coast até o dia 18, quando viajará para a cidade de Brisbane, onde finalizará a preparação para a estreia, marcado para o dia 24. O primeiro adversário da seleção será o Panamá, na cidade de Adelaide, também na Austrália - a Copa do Mundo também será sediada pela Nova Zelândia.

Pelo Grupo F, o Brasil enfrentará na sequência a França, no dia 29, em Brisbane, e a Jamaica, em Melbourne, em 2 de agosto.