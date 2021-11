Copa do Mundo de 2022: veja a lista de seleções classificadas para o Catar

As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, vão chegando ao fim na maioria dos continentes e muitas seleções já confirmaram vaga na competição mundial. Além do Brasil, com passaporte carimbado com folga na disputa sul-americana, mais seleções já estão escolhendo o melhor uniforme para a estreia no mundial. Catar, por ser sede da Copa, tem vaga garantida.

Ao todo, são 32 participantes na competição de futebol mais importante do mundo, que será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro do ano que vem. Ainda não há classificados nos continentes: África, América do Norte, Oceania e Ásia. Veja lista das seleções já confirmadas abaixo:

Eliminatórias europeias

Alemanha

Dinamarca

França

Bélgica

Croácia

Espanha

Sérvia

Inglaterra

Suíça

Eliminatórias sul-americanas