Cristo Redentor terá iluminação verde e amarela em apoio à seleção brasileira feminina

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será iluminado com as cores verde e amarelo na noite deste domingo (23) para homenagear a Seleção Brasileira feminina que estreia na Copa do Mundo na manhã desta segunda-feira.

A ação é do Núcleo Esporte e Fé, do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Brasil enfrenta o Panamá na manhã desta segunda-feira (24), a partir das 8h (de Brasília). O duelo, válido pelo Grupo F, será no Hindmarsh Stadium, na Austrália.