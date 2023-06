Copa do Mundo: CBF relembra 21 anos do pentacampeonato do Brasil

Há 21 anos o Brasil conquistava o pentacampeonato da Copa do Mundo. No dia 30 de junho de 2002, Ronaldo Fenômeno marcou os dois gols que garantiram a vitória canarinho na final contra a Alemanha, em Yokohama, no Japão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lembrou a data e parabenizou os atletas e toda a delegação que participou da conquista.

"É uma honra poder homenagear esses gigantes do futebol mundial. É sempre importante reverenciar os nossos ídolos e nossas conquistas. A campanha invicta da Seleção na conquista do inédito penta foi a prova da força do futebol brasileiro. Parabéns mais um vez a cada atleta e integrantes da delegação pelo trabalho exemplar", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Na Fase de Grupos, a seleção derrotou Turquia, China e Costa Rica e marcou 11 gols. Nessa etapa, todos os jogos da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari foram disputados na Coréia do Sul.

Nas oitavas, já disputada em terras japonesas, o Brasil fez um dos jogos mais difíceis, que foi contra a Bélgica. Ronaldo e Rivaldo marcaram os tentos da vitória por 2 a 0.

A Inglaterra foi a adversária das quartas. Michael Owen abriu o placar para o time inglês, mas logo o Brasil empatou com Rivaldo. A seleção brasileira virou o jogo após cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho, que fez o segundo gol da verde e amarela.

O Brasil reencontrou a Turquia na semifinal. Ronaldo marcou o gol da vitória, que garantiu o Brasil na sétima final da competição, a terceira seguida. A equipe encontrou a Alemanha na grande final.

Em campo, o time formado por: Marcos, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior; Roberto Carlos e Cafu (c), Gilberto Silva e Kléberson; Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. O trio de ataque foi responsável por 15 dos 18 gols do Brasil no Mundial.

Ronaldo marcou os dois gols da vitória que garantiu o quinto título Mundial para o Brasil. O Fenômeno fechou a Copa com oito tentos marcados e levou o prêmio de artilheiro do torneio.