Copa do Mundo 2022: Veja as camisas dos uniformes das seleções

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, está cada dia mais próxima de acontecer, com a bola rolando dia 21/11, às 7h, entre Senegal e Holanda.

E dentre as várias atrações, uma delas é o colorido de uniformes que sempre marca época por se tratar do maior torneio do esporte entre seleções.

Das tradicionais seleções, como Brasil, Alemanha, Argentina, Uruguai às mais alternativas, como Canadá, Sérvia, Tunísia, sempre há expectativa de qual manto mais bonito.

Confiras camisas da seleções da Copa (lançadas oficialmente)

Uruguai

Legenda: Uniforme do Uruguai para a Copa do Mundo 2022 Foto: Divulgação

Senegal

Legenda: Uniforme da seleção de Senegal para Copa do Mundo 2022 Foto: Divulgação

Marrocos

Legenda: Uniforme da seleção de Marrocos para a Copa do Mundo de 2022 Foto: Divulgação

Gana

Legenda: Uniforme da seleção de Gana Foto: Divulgação

Suíça

Legenda: Uniforme da seleção suíça de futebol Foto: Divulgação

Brasil

Ainda não lançado

Legenda: A Fifa definiu os oito grupos da Copa do Mundo de 2022 Foto: divulgação / Fifa