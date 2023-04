Copa do Brasil tem 'zebras' nesta quarta-feira (12); veja jogos de hoje

A Copa do Brasil de 2023 registrou diversas ‘zebras’ no início da 3ª fase eliminatória. Em confrontos de ida, fora de casa, Athletico-PR e Corinthians foram derrotas nesta terça-feira (12) e precisam reverter o cenário na volta. Vale ressaltar: a premiação ao classificado é R$ 2,1 milhões nesta etapa da competição nacional.

Até o momento, a equipe com maior placar foi o Fortaleza. Na segunda (11), aplicou 6 a 1 no Águia de Marabá-PA, na Arena Castelão, e encaminhou vaga nas oitavas de final.

Nesta quinta (13), a Copa do Brasil recebe os confrontos de Náutico x Cruzeiro, ABC x Grêmio e Maringá x Flamengo. Ao todo, são 32 duelos, com 16 clubes avançando dentro do mata-mata. A volta das partidas está prevista para ocorrer entre 25, 26 e 27 de abril.

Jogos da Copa do Brasil desta quinta-feira (13)

19h | Náutico x Cruzeiro | SporTV e Premiere

20h | Maringá x Flamengo | Prime Video

21h30 | ABC x Grêmio | SporTV e Premiere

Jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (12)

Nova Iguaçu 1x2 América-MG

Coritiba 3x3 Sport

Atlético-MG 2x1 Brasil de Pelotas-RS

Ypiranga-RS 0x2 Botafogo

Fluminense 3x0 Paysandu

Remo 2x0 Corinthians

CRB 1x0 Athletico-PR

Palmeiras 4x2 Tombense-MG

Jogos da Copa do Brasil desta terça-feira (11)