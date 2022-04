Copa do Brasil tem vitórias de Fluminense e América-MG; veja resultados desta terça-feira (19)

A Copa do Brasil de 2022 iniciou a disputa da 3ª fase nesta terça-feira (19). Ao todo, foram realizados quatro jogos, com participações de clubes das Séries A e B do Brasileiro.

No Maracanã, o Fluminense protagonizou uma partida de muitos gols contra o Vila Nova. Após sofrer dois gols, o time carioca buscou o resultado e virou no fim do 2º tempo, com Fred.

O outro participante do Brasileirão que conseguiu um triunfo foi o América-MG, que superou o CSA no Rei Pelé, por 3 a 0. Os demais duelos foram empate sem gols entre Bahia e Azuriz-PR, na Arena Fonte Nova, e a vitória do Remo contra Cruzeiro por 2 a 1, no Baenão.

Confira os jogos da Copa do Brasil desta terça (19)

Fluminense 3x2 Vila Nova | Maracanã

Bahia 0x0 Azuriz | Arena Fonte Nova

CSA 0x3 América-MG | Rei Pelé

Remo 2x1 Cruzeiro | Baenão