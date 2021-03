Copa do Brasil tem goleada do Botafogo, zebras e jogo interrompido

A quarta-feira de Copa do Brasil foi movimentada, com zebras, classificação tranquila no Botafogo e jogo que não terminou, podendo parar no STJD.

O Botafogo não teve problemas para obter classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao golear o Moto Club, em São Luís, no Maranhão, por 5 a 0. A disputa nesta primeira fase da competição era em jogo único e o time carioca tinha a vantagem do empate.



O resultado é importante para o time carioca, que tem o início de trabalho do técnico Marcelo Chamusca, em um ano que o time vai ter de buscar o retorno para a elite do futebol nacional, após a queda para a Série B do Brasileiro.

Zebras

A zebra apareceu em Piripiri, no interior do Piauí. O 4 de Julho surpreendeu o Confiança na Arena Ytacoatiara, e avançou com a vitória por 1 a 0 com gol de Caio César, de cabeça, já aos 46 minutos do segundo tempo. Os times enfrentaram um campo alagado e os visitantes ainda jogaram com um a menos desde os 33 minutos do segundo tempo. Agora, o clube piauiense poderá enfrentar outro rival sergipano. Afinal, o 4 de Julho espera por Sergipe ou Cuiabá.

Outra eliminação surpreendente foi do Paraná. O time perdeu o duelo doméstico para o Cianorte/PR, e já está eliiminado.

Confusão

O Sport perdia por 3 a 2 para o Juazeirense/BA e estava sendo eliminado da Copa do Brasi, quando nos acréscimos - o árbitro havia acrescentado 11 minutos após inúmeras paralizações - a iluminação do estádio caiu. E após mais de uma hora de interrupção, ainda sem a iluminação totalmente restabelecida, o time do Sport se recusou a retomar a partida, que foi encerrada com a vitória do Juazeirense por 3 a 2. A decisão pode ir para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).