Copa do Brasil tem 6 'decisões' nesta quinta; Bragantino, América/MG e Avaí em disputa

Mais sete times vão garantir, nesta quinta-feira (18), a classificação para a 1ª fase da Copa do Brasil. O Bragantino tem um duelo paulista contra o Mirassol, mas fora do estado, atuando em Cariacica (ES). Figueirense, Avaí, Criciúma, América-MG e Coritiba também vão entrar em campo.

Conforme o regulamento da competição, os times que jogam fora de casa nesta primeira fase têm a vantagem do empate por estarem mais bem colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

>Confira os jogos desta quinta-feira (18) pela Copa do Brasil

Diante da proibição do Governo de São Paulo na realização de jogos no estado, os dois duelos envolvendo times paulistas acontecerão no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Em jogo que vai se repetir no Campeonato Paulista, Mirassol e Red Bull Bragantino se enfrentam a partir das 20 horas. Mais cedo, às 15h30, o Marília tem pela frente o Criciúma, em jogo que seria realizado em Varginha (MG) já fugindo da pandemia em território paulista.

Além do Criciúma, outro time catarinense vai correr atrás de vaga. O Figueirense tem pela frente o Cascavel-PR, no interior do Paraná. Já Avaí enfrentaria o Palmas-TO, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), mas o jogo foi adiado.

Apesar da reclamação do técnico Lisca com a realização dos jogos da Copa do Brasil devido à pandemia, o América-MG vai até a Paraíba encarar o Treze-PB, que tem como técnico Marcelinho Paraíba, ex-atacante de São Paulo e Grêmio.

O time mineiro chegou, pela primeira vez, às semifinais da competição em 2020, que terminou em fevereiro passado, e desta vez não terá Lisca, suspenso por dois jogos por reclamações em um jogo da Série B diante do Avaí. Ele pegou dois jogos de punição e a tentativa de liminar no STJD Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi rejeitada nesta tarde.

Em Rondonópolis-MT, o União-MT recebe o Coritiba. O time paranaense, após o rebaixamento à Série B, passa por um processo de reformulação, mas é grande favorito a ficar com a vaga.

A primeira fase não vai ser fechada nesta quinta-feira como a CBF pretendia, porque quatro jogos que aconteceriam na quarta-feira foram suspensos por causa da pandemia. No momento, não existem datas e locais para estes jogos.

Jogos adiados

Palmas-TO x Avaí-SC

Porto Velho-RO x Ferroviário-CE

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE

Goianésia-GO x CRB-AL

