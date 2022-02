Copa do Brasil inicia nesta terça-feira (22) com três partidas; confira tabela e premiação

A Copa do Brasil 2022 tem início nesta terça-feira (22) com três duelos abrindo a 1ª fase da competição nacional: Lagarto-SE x Figueirense-SC, URT-MG x Avaí-SC e FC Cascavel x Ponte Preta.

No âmbito local, Ceará, Ferroviário e Icasa são os representantes desde o início. O Fortaleza, devido a participação na Taça Libertadores da América, entra apenas na 3ª fase.

A etapa inicial da Copa do Brasil se estende até o dia 03 de março, com o vencedor de cada duelo avançando à próxima fase.

Jogos da Copa do Brasil nesta terça-feira (22)

Lagarto-SE x Figueirense, no Estádio Barretão, às 16h30

URT-MG x Avaí, no Estádio Zama Maciel, às 19h

FC Cascavel x Ponte Preta, no Estádio Olímpico Regional, às 21h30

23/02/2022, às 15h30 - Tuntum-MA x Volta Redonda-RJ

23/02/2022, às 19h - ASA-AL x Cuiabá-MT

23/02/2022, às 19h - Salgueiro x Santos

23/02/2022, às 19h - Azuriz-PR x Botafogo-SP

23/02/2022, às 20h - Glória-RS x Brasil de Pelotas

23/02/2022, às 20h30 - Tocantinópolis-TO x Náutico

23/02/2022, às 21h30 - Sergipe x Cruzeiro

23/02/2022, às 21h30 - Atlético-BA x CSA-AL

23/02/2022, às 22h - Humaitá-AC x Brasiliense

24/02/2022, às 15h30 - Fluminense-PI x Oeste-SP

24/02/2022, às 15h30 - Nova Iguaçu-RJ x Criciúma

24/02/2022, às 16h30 - São Raimundo-AM x Manaus

24/02/2022, às 19h - Bahia de Feira x Coritiba

24/02/2022, às 21h30 - Campinense x São Paulo

01/03/2022, às 15h30 - Icasa x Tombense-MG

01/03/2022, às 16h - Maricá-RJ x Guarani-SP

01/03/2022, às 19h - Moto Club-MA x Chapecoense-SC

01/03/2022, às 19h - Pouso Alegre-MG x Paraná

01/03/2022, às 21h30 - Sousa-PB x Goiás

01/03/2022, às 21h30 - Mirassol-SP x Grêmio

02/03/2022, às 15h30 - Tuna Luso-PA x Novorizontino-SP

02/03/2022, às 15h30 - Ceilândia-DF x Lodrina-PR

02/03/2022, às 16h30 - Operário-MT x Sampaio Corrêa-MA

02/03/2022, às 19h - Real Noroeste-ES x Operário-PR

02/03/2022, às 19h - Porto Velho-RO x Juventude-RS

02/03/2022, às 19h - Altos-PI x Sport

02/03/2022, às 19h - São Raimundo-RR x Ceará

02/03/2022, às 20h - Rio Branco-AC x Vila Nova

02/03/2022, às 20h30 - Grêmio Anápolis-GO x Juazeirense-BA

02/03/2022, às 20h30 - Trem-AP x Paysandu-PA

02/03/2022, às 21h - Costa Rica-MS x ABC

02/03/2022, às 21h30 - Ferroviária-SP x Vasco

02/03/2022, às 21h30 - Portuguesa-RJ x CRB-AL

03/03/2022, às 15h30 - Nova Venécia-ES x Ferroviário-CE

03/03/2022, às 19h - União Rondonópolis-MT x Atlético-GO

03/03/2022, às 19h - Castanhal-PA x Vitória-BA

03/03/2022, às 21h30 - Globo-RN x Internacional

Premiação

Para a temporada 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou o valor da premiação destinada a competição. O montante pode chegar aos R$ 80 milhões, caso o campeão tenha disputado todas as fases do torneio. Confira abaixo as premiações :

1ª fase - Grupo I (R$ 1.270.000,00), Grupo II (R$ 1.090.000,00), Grupo III (R$ 620.000,00)

2ª fase - Grupo I (R$ 1.500.000,00), Grupo II (R$ 1.190.000,00), Grupo III (R$ 750.000,00)

3ª fase - R$ 1.900.000,00

Oitavas de final - R$ 3.000.000,00

Quartas de final - R$ 3.900.000,00

Semifinal - R$ 8.000.000,00

Vice-campeão - R$ 25.000.000,00

Campeão - R$ 60.000.000,00