Copa do Brasil: Fortaleza, Ferroviário e Guarany conhecem oponentes hoje; veja tudo sobre o sorteio

O sorteio dos duelos da 1ª fase da Copa do Brasil ocorre nesta terça-feira (2), às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 80 equipes estão divididas em oito potes com 10 times em cada, que se enfrentam em jogo único na quarta-feira (10) e no dia 17/03.

Os clubes dos potes A, B, C e D jogarão fora de casa e terão a vantagem do empate para passar de fase. É o caso do Fortaleza (pote A) e do Ferroviário (pote D), unidos pelo Guarany de Sobral (pote F) como representantes cearense na competição nacional. A separação foi realizada de acordo com o Ranking Nacional de Clubes e com o Ranking Nacional de Federações de 2020.

A divisão dos confrontos respeita a seguinte ordem:

Pote A x pote E

Pote B x pote F

Pote C x pote G

Pote D x pote H

Pote A: América-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Sport e Vasco.

Pote B: Avaí, Coritiba, CRB, CSA, Cuiabá, Juventude, Paraná, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Vitória.

Pote C: Confiança, Criciúma, Figueirense, Luver

dense, Operário-PR, Paysandu, Remo, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Vila Nova.

Pote D: ABC, América-RN, Atlético-AC, Brusque, Ferroviário, Joinville, Salgueiro, Tombense, Volta Redonda e Ypiranga-RS.

Pote E: Boavista, Caldense, Campinense, Caxias, Fast ou Manaus, Galvez, Juazeirense, Moto Club, São Raimundo-RR e Treze.

Pote F: Águia Negra, Cianorte, Gama, Guarany de Sobral, Mirassol, Murici, Palmas, Sergipe, União Rondonópolis e Ypiranga-AP.

Pote G: 4 de Julho, Atlético de Alagoinhas, Esportivo ou Santa Cruz-RS, FC Cascavel, Goianésia, Juventude-MA, Madureira, Marília, Rio Branco-ES e Uberlândia.

Pote H: Castanhal (PA), Esportivo ou Santa Cruz-RS, Jaraguá-GO, Nova Mutum (MT), Penarol ou São Raimundo-AM, Picos, Porto Velho, Real Brasília, Retrô e Rio Branco VN (ES).

Portanto, o Leão do Pici pode encarar na fase inicial o Boavista, Caldense, Campinense, Caxias, Fast ou Manaus, Galvez, Juazeirense, Moto Club, São Raimundo-RR ou o Treze.

Legenda: Tricolor foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final da edição passada Foto: Bruno Oliveira / FortalezaEC

Já o Tubarão da Barra enfrenta o Castanhal (PA), Esportivo ou Santa Cruz-RS, Jaraguá-GO, Nova Mutum (MT), Penarol ou São Raimundo-AM, Picos, Porto Velho, Real Brasília, Retrô ou o Rio Branco VN (ES).

Legenda: Ferrão conquistou presença ao vencer a Fares Lopes Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Por último, o Guarasol tenta vitória contra o Avaí, Coritiba, CRB, CSA, Cuiabá, Juventude, Paraná, Ponte Preta, Red Bull Bragantino ou o Vitória.

Legenda: Guarany garantiu vaga por vencer a 1ª fase do Campeonato Cearense 2020 Foto: Amaral Torquato / Guarany de Sobral

Ceará só entra na 3ª fase

Campeão da Copa do Nordeste 2020, o Vovô começa na 3ª fase da Copa do Brasil, além do 9º colocado na Série A do Brasileirão (Athletico/PR), do campeão da Copa Verde (Brasiliense), do campeão da Série B (Chapecoense) e dos oito classificados para a Libertadores (Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos).

Legenda: Alvinegro deixou a edição passada nas quartas de final diante do Palmeiras Foto: Camila Lima / SVM

A 2ª fase da competição está prevista para os dias 7 e 14 de abril enquanto a 3ª está marcada para 2 e 9 de junho.