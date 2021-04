Copa do Brasil: Ceará e Fortaleza ficam em potes diferentes e podem se enfrentar na 3ª fase

A Copa do Brasil está próxima de definir os 32 participantes da 3ª fase. Apesar de partidas restantes, já é possível delimitar os potes do sorteio para o novo mata-mata da competição. Com clubes distribuídos pelo ranking da CBF, Ceará e Fortaleza estão separados e podem se enfrentar.

O Clássico-Rei não está descartado porque o Vovô (14º) está no Pote 1, ao lado dos melhores colocados do futebol nacional. Vale ressaltar também que a equipe foi liberada das primeiras etapas do torneio devido ao título da Copa do Nordeste de 2020.

Pelo regulamento, esse grupo será sorteado com os integrantes do Pote 2, incluindo assim o Fortaleza (18º). O clube tricolor até estava na outra chave, mas o avanço do América-MG (17º), que eliminou o Ferroviário, resultou na saída tricolor.

No calendário da temporada de 2021, a sequência da Copa do Brasil está agendada para junho. A expectativa é que a 2ª fase seja encerrada nesta quinta-feira (15) com a conclusão de três jogos.

Jogos restantes da 2ª fase da Copa do Brasil

15.04 - 4 de Julho x Cuiabá | Estádio Lindolfo Monteiro/PI, às 19h

15.04 - Avaí x Cascavel | Estádio Ressacada/SC, às 19h

15.04 - Joinville x Atlético-GO | Arena Joinville/SC, às 21h30

A data do novo sorteio ainda será divulgada pela CBF. A próxima eliminatória terá disputas em ida e volta, sem o “gol qualificado” como critério para classificação. Assim, em caso de igualdade no agregado, os times decidem a classificação nos pênaltis.

Potes da 3ª fase da Copa do Brasil

Pote 1

Flamengo (1º)

Palmeiras (2º)

Grêmio (3º)

Internacional (4º)

Athletico-PR (5º)

Santos (6º)

Corinthians (7º)

São Paulo (8º)

Atlético-MG (9º)

Cruzeiro (10º)

Bahia (11º)

Fluminense (12º)

Ceará (14°)

Chapecoense (15º)

Vasco (16º)

América-MG (17º)

Pote 2

Fortaleza (18º)

Bragantino (22º)

Vitória (23º)

Coritiba (25º)

CRB (31º)

Vila Nova-GO (34º)

Criciúma (42º)

Remo (50º)

ABC (52º)

Juazeirense-BA (81º)

Brasiliense (83º)

Boavista-RJ (93º)

Cianorte (107º)

4 de Julho (194º) OU Cuiabá (28º)

Avaí (26º) OU Cascavel (152º)

Joinville (58º) OU Atlético-GO (19º)