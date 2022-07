Copa do Brasil: CBF define data do sorteio de confrontos e mandos de campo das quartas de final

O sorteio deconfrontos e mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil será na próxima terça-feira (19), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Oito times conseguiram se classificar para essa fase da disputa, que vai ocorrer no final de julho e começo de agosto.

O evento terá início às 13h30, no auditório da CBF, na Barra da Tijuca. Nesta fase, de acordo com o regulamento, não há divisão por grupos. No mesmo pote, os classificados podem se enfrentar.

Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Fortaleza, Fluminense e Flamengo já garantiram vaga nas quartas. Palmeiras x São Paulo e América-MG x Botafogo disputam as duas últimas vagas.

Onde assistir ao sorteio das quartas da Copa do Brasil

O canal fechado SporTV transmitirá o evento. Além disso, será possível acompanhar também no site, Youtube e Facebook da CBF.

