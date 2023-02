Copa do Brasil 2023: assista ao sorteio ao vivo

Os confrontos da Copa do Brasil vão ser conhecidos nesta quarta-feira, (8). No sorteio, os adversários de Ceará, Caucaia, Iguatu e Ferroviário serão definidos. O Fortaleza, que também está na competição, entrará somente da terceira fase, por conta da participação na Libertadores.

ACOMPANHE AO VIVO:

FORMATO DA COMPETIÇÃO

A primeira e segunda fase da Copa do Brasil são disputadas em jogo único. Na primeira, os clubes que tem as melhores posições no ranking nacional de clubes, tem o privilégio de jogar pelo empate, porém, como visitantes. Na segunda fase, a decisão nos pênaltis vai ser utilizada para saber quem classifica para a próxima fase em caso de placar igual no tempo normal, sem prorrogação.

O SORTEIO

Os 80 clubes classificados para a Copa do Brasil serão divididos em oito potes, cada um com 10 equipes, separados de acordo com o ranking da CBF.

Os 10 primeiros do ranking vão ficar no Pote A, os próximos 10 vão para o Pote B e assim por diante até o Grupo H.

Os confrontos da primeira fase serão entre os potes A x E, B x F, C x G e D x H. O sorteio dos confrontos da segunda fase vão ocorrer da mesma forma, cada partida corresponde a um grupo. CLUBES E POTES - Times do Pote A enfrentam os do Pote E: Pote A: Santos, Grêmio, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Bahia, Botafogo, Bragantino, Goiás e Cuiabá. Pote E: Campinense, Jacuipense, São Raimundo-RR, Tocantinópolis, Bahia de Feira, Caldense, Atlético-BA, ASA-AL, Sergipe e Ceilândia-DF. - Times do Pote B enfrentam os do Pote F: Pote B: Juventude, Vasco, Coritiba, Chapecoense, Avaí, CRB, CSA, Vitória, Vila Nova e Ponte Preta. Pote F: União-MT, Real Noroeste-ES, Retrô, Marcílio Dias, Tuna Luso, Fluminense-PI, São Luiz-RS, Nova Iguaçu, Humaitá-AC, Trem-AP. Pote C enfrentam os do Pote G: Pote C: Sampaio Corrêa, Criciúma, Operário-PR, Londrina, Náutico, Remo, Tombense, Brasil-RS, Brusque e ABC. Pote G: São Bernardo, Vitória-ES, Nova Mutum-MT, TunTum-MA, Caucaia-CE, Real Ariquemes-RO, Maringá, Operário-MS, Marília e Cordino-MA. - Times do Pote D enfrentam os do Pote H: Pote D: Ituano, Botafogo-SP, Manaus, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Ferroviário-CE, Botafogo-PB, Santa Cruz, Brasiliense e América-RN. Pote H: Parnahyba-PI, Resende, Athletic-MG, Democrata GV, Iguatu-CE, Camboriú-SC, Águia de Marabá, Falcon-SE, Princesa do Solimões-AM e São Francisco-AC. - Times do

EQUIPES JÁ CLASSIFICADAS PARA A TERCEIRA FASE

Atlético-MG (Libertadores);

Fortaleza (Libertadores);

Flamengo (Libertadores);

Palmeiras (Libertadores);

Athletico-PR (Libertadores);

Internacional (Libertadores);

Corinthians (Libertadores);

Fluminense (Libertadores);

São Paulo (Brasileirão);

Cruzeiro (Campeão da Série B);

Sport (Viceda Copa do Nordeste);

Paysandu (Campeão da Copa Verde).