Sorteio da Copa do Brasil será no dia 7 de junho; veja critérios, classificados e premiações

A Copa do Brasil de 2022 define seu último classificado às oitavas de final na noite desta terça-feira (Bragantino e Goiás se enfrentam às 21h30), mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu a data do sorteio para o dia 7 de junho, às 15 horas.

Entre os 15 classificados, estão dois representantes cearenses: Fortaleza e Ceará. Pela vaga, os times faturaram R$ 3 milhões. Na próxima fase, disputam o bônus de R$ 3,9 milhões.

DATA MARCADA! Sorteio das Oitavas de Final da @CopadoBrasil será no próximo dia 7. Anota na agenda! 🏆⚽️



Foto: Thaís Magalhães / CBF

Regras do sorteio das oitavas de final

Diferente das etapas anteriores, em que o ranking da CBF dividiu os clubes em potes, dessa vez, todos os times serão deixados em um mesmo chaveamento. Assim, todos os 16 clubes podem se enfrentar. As partidas devem ocorrer entre 22 e 23 de junho (ida), além de 13 e 14 de julho (volta).

Deste modo, as equipes se enfrentam em dois confrontos, com o mando também definido via sorteio. Quem tiver o maior placar agregado avança. Em caso de igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Copa do Brasil: veja os classificados para oitavas

Atlético-MG (Série A)

Athletico-PR (Série A)

América-MG (Série A)

Bahia (Série B)

Ceará (Série A)

Palmeiras (Série A)

Flamengo (Série A)

Corinthians (Série A)

Fluminense (Série A)

Atlético-GO (Série A)

Fortaleza (Série A)

Cruzeiro (Série B)

São Paulo (Série A)

Botafogo (Série A)

Santos (Série A)

Veja as premiações da Copa do Brasil em 2022

1ª fase: R$ 1 milhão e 270 mil (Grupo I), R$ 1 milhão e 90 mil (Grupo II) e R$ 620 mil (Grupo III)

2ª fase: R$ 1,5 milhão (Grupo I), R$ 1 milhão e 190 mil (Grupo II) e R$ 750 mil (Grupo III)

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões