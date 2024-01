Copa das zebras: veja as seleções classificadas para as quartas de final da Copa Africana de Nações

As zebras estão soltas na Copa Africana de Nações. Na última terça-feira (30), Mali e África do Sul superaram Burkina Faso e Marrocos, respectivamente, e conseguiram as últimas duas vagas para as quarta de final da competição.

Com isso, Nigéria, Angola, Cabo Verde, África do Sul, Mali, Costa do Marfim, Congo e Guiné seguirão em busca do título da competição continental.

COPA DAS ZEBRAS

A Costa do Marfim, anfitriã desta edição, protagonizou a grande surpresa da última fase ao eliminar a atual campeã, Senegal, nos pênaltis. A seleção de Sadio Mané foi a única a chegar com 100% de aproveitamento nas oitavas de final e era uma das favoritas ao título.

Além disso, o técnico do país sede, o francês Jean-Louis Gasset, foi demitido após a última partida da Costa do Marfim na primeira fase, antes da seleção ficar sabendo que tinha avançado como uma das melhores terceiras colocadas.

Com isso, “Os Elefantes” (apelido da seleção anfitriã) vem sendo comandada interinamente pelo costa-marfinense Emerse Faé. Eles enfrentarão a seleção de Mali, que superou as ausências de suas estrelas — El Bilal Touré, Ibrahima Koné e Yves Bissouma — e passou pela Burkina Faso.

A outra surpresa das oitavas foi a eliminação de Marrocos para a África do Sul. A seleção marroquina, que foi quarta colocada na última copa do mundo, perdeu para a seleção sul-africana por 2 a 1.

Na ocasião, os marroquinos perdiam por 1 a 0 quando Hakimi, lateral do PSG, desperdiçou um pênalti nos minutos finais, que empataria o marcador. Após a chance perdida, o meio-campista Teboho Mokoena ainda faria outro gol, que sacramentaria a partida.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAIS

14h00 | Nigéria x Angola | Sexta-feira (2) | Band.com; Bandplay; YouTube (Band)

17h00 | Congo x Guiné |Sexta-feira (2) | Band.com; Bandplay; YouTube (Band)

14h00 | Mali x Costa do Marfim | Sábado (3) | Band.com; Bandplay; YouTube (Band)

17h00 | Cabo Verde x África do Sul | Sábado (3) | Band.com; Bandplay; YouTube (Band)