Copa América Feminina de futebol começa nesta sexta-feira; veja tabela de jogos e onde assistir

A nona edição da Copa América Feminina de Futebol começa nesta sexta-feira (8) e vai até 30 de julho. Dez seleções participam da competição que será realizada na Colômbia. Além do país-sede, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Venezuela, Peru, Equador, Uruguai e Bolívia estão na disputa. Pela primeira vez, a equipe campeã receberá premiação em dinheiro. O torneio dará vaga para a Copa do Mundo 2023 e para as Olimpíadas de Paris 2024.

Três cidades colombianas vão receber os duelos: Armenia, Bucaramanga e Cali. Pela primeira vez, a Conmebol vai premiar financeiramente a campeã e a vice do torneio. O primeiro lugar vai ganhar $1,5 de dólares (cerca de R5 71 milhões de reais). A vice receberá $500 mil dólares (cerca de R$2,3 milhões).

Outro dado importante é que desta vez o torneio terá o dobro de treinadoras nos comandos das equipes, se comparada a última edição. Ao todo, são quatro: Pia Sundhage (Brasil), Emily Lima (Equador), Rosana Gomez (Bolívia) e Pamela Conti (Venezuela). Caso alguma vença, será a primeira mulher a levar uma equipe ao topo do pódio da Copa América.

FORMATO

Na primeira fase, as dez seleções foram divididas em dois grupos. As duas melhores de cada avançam para a semifinal. O título será disputado no dia 30 de julho. As terceiras colocadas vão jogar pela quinta vaga.

GRUPO A - Colômbia, Equador, Paraguai, Bolívia e Chile

GRUPO B - Brasil, Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela

O QUE VALE?

Além da premiação milionária, campeão e vice terão vaga garantida na Copa do Mundo FIFA 2023, que será na Austrália e na Nova Zelândia. Nas disputas de terceiro e quinto lugar, uma competição paralela. Elas valem, respectivamente, a última vaga direta e outra para a repescagem do Mundial.

Foto: Reprodução/Instagram Marta

BRASIL

Atual campeão e maior vencedor da Copa América feminina, o Brasil venceu sete das nove edições da disputa. Em busca do oitavo título, o time comandado por Pia Sundhage é cabeça de chave do Grupo B e terá Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela como primeiras adversárias.

Será a primeira vez que a equipe disputa um torneio oficial sem Marta, principal jogadora do time. A camisa 10 sofreu grave lesão no joelho, em março. A capitã do Brasil passou por cirurgia e não deve mais atuar nesta temporada. A jogadora do Orlando Pride está em recuperação.

A técnica Pia Sundhage convocou um plantel de 23 jogadoras. São elas: as goleiras Lorena, Luciana e Natascha, as defensoras Tainara, Rafaelle, Fê Palermo, Letícia Santos, Kathellen, Tamires e Antonia, as meias Adriana, Ary Borges, Angelina, Kerolin, Duda Sampaio, Duda Santos, Luana, Duda e Gabi Portilho, e as atacantes Debinha, Bia Zaneratto, Geyse e Gio.

Nos dois últimos amistosos realizados pela equipe, ainda na Data Fifa de junho, o Brasil foi derrotado pela Suécia e pela Dinamarca. O time defende o título. O Brasil estreia diante da Argentina, neste sábado (9), no Estádio Centenário, às 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV e SBT transmitem os jogos.

Legenda: Debinha é artilheira da seleção brasileira na era Pia. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

AGENDA DE JOGOS

FASE DE GRUPOS (Hora de Brasília)

8 de julho - Bolívia x Equador - 18h

8 de julho - Colômbia x Paraguai - 21h

9 de julho - Uruguai x Venezuela - 18h

9 de julho - Brasil x Argentina - 21h

11 de julho - Paraguai x Chile - 18h

11 de julho - Bolívia x Colômbia - 21h

12 de julho - Uruguai x Brasil - 18h

12 de julho - Argentina x Peru - 21h

14 de julho - Paraguai x Bolívia - 18h

14 de julho - Chile x Equador - 21h

15 de julho - Argentina x Uruguai - 18h

15 de julho - Peru x Venezuela - 21h

17 de julho - Chile x Bolívia - 18h

17 de julho - Equador x Colômbia - 21h

18 de julho - Venezuela x Brasil - 18h

18 de julho - Peru x Uruguai - 21h

20 de julho - Colômbia x Chile - 21h

20 de julho - Equador x Paraguai - 21h

21 de julho - Brasil x Peru - 21h

21 de julho - Venezuela x Argentina - 21h

FASE FINAL (Hora de Brasília)

24 de julho - Disputa de quinto lugar - 21h

25 de julho - Semifinal - 1° do Grupo A x 2° do Grupo B - 21h

26 de julho - Semifinal - 1° do Grupo B x 2° do Grupo A - 21h

29 de julho - Disputa de terceiro lugar - 21h

30 de julho - Final - 21h