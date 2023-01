Copa América 2024 será disputada nos EUA e competição vai ter representantes convidados da Concacaf

Os Estados Unidos, um dos três países que serão sede da Copa do Mundo de 2026, também vão receber a Copa América de 2024. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, (27), pela Conmebol e pela Concacaf, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. O torneio será organizado em conjunto pelas duas confederações.



A competição será disputada com 16 seleções. Serão 10 times sul-americanos, incluindo o Brasil, e outros seis representantes convidados da Concacaf, algo inédito. Ainda não há data definida. Segundo as confederações, será no verão americano, entre junho e agosto.



Os seis países da Concacaf terão a oportunidade de se classificar para a Copa América por meio da Liga das Nações da Concacaf na temporada 2023/24.



A organização em conjunto da Copa América 2024 faz parte de um acordo de parceria estratégica firmado entre Conmebol e Concacaf para "fortalecer e desenvolver o futebol em ambas as regiões", afirmou a confederação que comanda o futebol sul-americano. O acordo inclui também competições de seleções nacionais femininas e masculinas e um novo torneio de clubes.

