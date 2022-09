Convocação de jogadores do Flamengo para amistosos deve desfalcar time contra Fortaleza na Série A

Fortaleza e Flamengo se enfrentarão no dia 28 de setembro, no Castelão, às 19 horas pela 28ª rodada da Série A. E o time carioca deve jogar desfalcado de 4 jogadores convocados para as Seleções do Brasil e Uruguai, que atuarão nas próximas datas FIFA.

Convocados nesta sexta-feira por Tite, Everton Ribeiro e Pedro, convocados pelo Brasil, estarão no dia 27 com a camisa amarelinha, um dia antes do jogo entre o Tricolor de Aço e o Rubro-Negro carioca. Já Varela e Arrascaeta, estão em uma pré-lista de 41 convocados do Uruguai pelo técnico Diego Alonso e servirão a Celeste no dia 28, data da partida pela Série A do Brasileiro.

Leia Também Jogada Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de nomes

No dia 27, a Seleção Brasileira atua contra a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris. Já a Seleção Uruguaia enfrenta o Catar - país sede da Copa - na Áustria, no dia 28. Antes disso, o Brasil enfrenta Gana e o Uruguai duela com o Irã, ambos no dia 23.



Agenda

Antes do confronto, o Flamengo fará 3 partidas: Goiás (11, na Serrinha pela Série A), São Paulo (14, no Morumbi pela Copa do Brasil) e Fluminense (18, pela Série A, no Maracanã). Já o Leão, jogará duas vezes: contra Fluminense (10, no Maracanã pela Série A) e Juventude (18, no Alfredo Jaconi, pela Série A).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil