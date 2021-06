Convocação da Seleção Brasileira para Olímpiadas de Tóquio tem Daniel Alves; veja lista

A convocação da Seleção Brasileira para as Olimpíadas de Tóquio foi realizada nesta quinta-feira (17). Com a liberação da Fifa para chamar três atletas com mais de 24 anos - o limite de idade imposto pela entidade para a competição - a comissão técnica escolheu o lateral Daniel Alves, 38, como um dos experientes na delegação.

Os demais nomes são o goleiro Santos, 31, do Athletico-PR, e o zagueiro Diego Carlos, 28, do Sevilla-ESP. O trio tem a missão de liderar o jovem elenco na defesa da medalha de ouro conquistada nos Jogos de Rio-2016, feito inédito na história da equipe nacional.

Ao todo, o técnico André Jardine convocou 18 atletas. A estreia da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos está marcada para 22 de julho. O primeiro compromisso será contra a Alemanha, no Estádio Yokohama. O Grupo D também registra Costa do Marfim e Arábia Saudita como adversários.

Convocação do Brasil para Olimpíadas de 2021:

GOLEIROS

Santos (Athletico-PR)

Brenno (Grêmio)

LATERAIS

Daniel Alves (São Paulo)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

ZAGUEIROS

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Nino (Fluminense)

Diego Carlos (Sevilla-ESP)

MEIAS

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Gerson (Flamengo)

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Matheus Henrique (Grêmio)

ATACANTES

Matheus Cunha (Hertha Berlim-ALE)

Malcom (Zenit-RUS)

Antony (Ajax-HOL)

Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE)

Pedro (Flamengo)