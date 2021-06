Convocação da Seleção Brasileira feminina para Olímpiadas de Tóquio tem Marta; veja lista

A convocação da Seleção Brasileira feminina de futebol para as Olimpíadas de Tóquio foi realizada nesta sexta-feira (18). A técnica sueca Pia Sundhage anunciou lista com 18 atletas e barrou a atacante Cristiane, de 35 anos, uma das maiores artilheiras da equipe nacional. A volante Formiga (43) e a meia Marta (35) foram convocadas.

"Normalmente, não respondo sobre jogadoras não chamadas, acho um insulto às que foram convocadas, mas vou falar em respeito à Cristiane. Temos observado de perto as jogadoras em seus clubes, e acredito que temos jogadoras em condição de representar bem a Seleção", explicou a treinadora.

No cronograma da CBF, a equipe terá três semanas de preparação no centro de treinamentos da Nike, em Portland, nos Estados Unidos. A viagem ao Japão será no dia 15 de julho.

Agenda do Brasil nas Olimpíadas

Aa estreia ocorre contra China, em 21 de julho, às 5h da manhã (horário de Brasília). No Grupo F, o time também encara Zâmbia e Holanda.

Convocação da Seleção Brasileira feminina:

Goleiras

Bárbara (Avaí/Kindermann)

Letícia (Benfica-POR)

Defensoras

Rafaelle (Palmeiras)

Bruna Benites (Internacional)

Erika (Corinthians)

Poliana (Corinthians)

Tamires (Corinthians)

Jucinara (Levante-ESP)

Meio-campistas

Formiga (Paris Saint-Germain-FRA)

Julia Bianchi (Palmeiras)

Andressinha (Corinthians)

Duda (São Paulo)

Adriana (Corinthians)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Debinha (North Carolina Courage-EUA)

Atacantes

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Madrid-ESP)

Ludmila (Atlético de Madrid-ESP)