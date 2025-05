Contratação de Deyverson gera polêmica financeira entre Atlético Mineiro e Cuiabá

Deyverson, jogador do Fortaleza, ainda é assunto entre seus antigos clubes. Acontece que sua contratação junto ao Atlético Mineiro, quando deixou o Cuiabá no ano de 2024, é cercada de polêmicas financeiras entre os clubes.

Nessa semana, após o clube mato-grossense apresentar uma denúncia ao Banco Central em relação ao não-pagamento de parte dos R$ 4,5 milhões acordados para a venda do atacante, o Atlético-MG tratou como imprópria a denúncia e, através de nota, repudiou qualquer medida tomada fora da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) - órgão pertencente à CBF.

SOLICITAÇÃO CUIABÁ

A nota do Galo foi publicada após o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, acionar o sócio majoritário da SAF do Atlético-MG , Rubens Menin, no Banco Central. Na solicitação do Cuiabá, é pedido ao Banco a situação da instituição de Rubens Menin, acionista e um dos nomes à frente do Alvinegro Mineiro.

CONFIRA NOTA DO ATLÉTICO

"Em relação à disputa havida por Cuiabá e Atlético perante a CNRD da CBF, envolvendo a cessão do Atleta Deyverson, o Atlético procurou a Diretoria do referido Clube logo após o vencimento da segunda parcela contratual, com o objetivo de cumprimento da obrigação, tendo a composição sido categoricamente recusada pelo Cuiabá, que optou pelo litígio no lugar da conciliação.

Dessa maneira, o Atlético exerce o seu direito de defesa, na forma legal e regulamentar, inclusive porque o Cuiabá promove cobrança de valores indevidos.

O Atlético considera imprópria qualquer medida que possa vir ser adotada pelo Cuiabá relativa ao Atleta Deyverson fora do âmbito da CNRD, foro eleito pelas partes para a discussão sobre o caso.

O Atlético reitera seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações e aguarda, com serenidade, a deliberação da CNRD, embora lamente a postura constante adotada pelo Cuiabá, que não contribui para o diálogo entre as instituições."

DEYVERSON NO FORTALEZA

Legenda: Deyverson fez três gols pelo do Fortaleza, até o momento.. Foto: Kid Júnior/SVM

Após rápida passagem no Galo, com momentos bons e ruins, Deyverson foi contratado pelo Fortaleza no dia 27 de março pelo valor de R$7 milhões. Na época, inclusive, Renato Kayzer que era uma das opções para o ataque do Leão, saiu do time tendo sido negociado com o Vitória após o atacante bicampeão da Libertadores com o Palmeiras ser anunciado como reforço pelo time cearense.

Deyverson, até o momento, possui 3 gols e uma assistência em 15 jogos pelo Tricolor. O atacante disputa posição com Lucero pela titularidade.

* Sob supervisão de Vladimir Marques