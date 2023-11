Contra o Fortaleza, meia do Athletico-PR aposta no fator casa e foca em vaga na Liberta

O Athletico-PR enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (8). O time comandado por Wesley Carvalho vem com desfalques para o duelo. O time, que está em sétimo na tabela do Campeonato Brasileiro, segue na luta por vaga na Libertadores. O meia Erick ressaltou a importância de aproveitar o mando de campo, com o apoio da torcida, para superar o Tricolor do Pici.

"É muito importante pra gente. A gente tem nossas pretensões de classificação para a Libertadores. É de suma importância que a gente consiga somar três pontos em casa, que a gente tenha nosso torcedor que sempre nos apoia, nos impulsiona. Então, é entrar concentrado para que a gente possa conquistar essa vitória, respeitando o adversário, mas a gente precisa fazer valer o nosso mando de campo", disse o jogador em entrevista ao canal do clube.

A equipe paranaense não vence há três jogos. A última vitória ocorreu em casa, diante do América-MG, na 29ª rodada, no dia 25 de outubro. Já o Leão soma quatro derrotas seguidas. O último resultado positivo como visitante ocorreu em 20 de setembro, na 24ª rodada, quando superou o São Paulo por 2 a 1.

Fortaleza e Athletico-PR se enfrentam na Arena da Baixada, nesta quarta-feira (8), a partir das 20h (de Brasília). O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.