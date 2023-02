Contra o CRB, Ceará pode derrubar terceiro invicto da temporada; entenda

O Ceará pode encerrar a sequência de invencibilidade de mais um adversário nordestino nesta sexta-feira (17). O CRB, adversário do Vovô na quarta rodada da Copa do Nordeste 2023, ainda não perdeu nesta temporada. Nas duas últimas rodadas do torneio, a equipe cearense encerrou as invencibilidades de Sampaio Corrêa e Sport.

Na segunda rodada da competição, disputada no dia 4 de fevereiro no Estádio Presidente Vargas (PV), o Ceará encerrou a invencibilidade do Sampaio Corrêa. A equipe maranhense ainda não havia perdido em 2023, somando sete jogos de invencibilidade. No duelo, o Vovô venceu a Bolívia Querida por 2 a 0, com gols de Jean Carlos e Guilherme Castilho.

Na rodada seguinte, disputada na última terça-feira (14) também no Estádio Presidente Vargas (PV), o Alvinegro encerrou mais uma invencibilidade, desta vez a do Sport. O Leão da Ilha havia entrado em campo em dez oportunidades, sem perder nenhuma delas. No jogo, o Ceará venceu o Sport por 3 a 2, com gols de Formiga, David Ricardo e Janderson.

CRB ESTÁ INVICTO

O CRB, próximo adversário do Ceará, disputou 11 jogos até o momento na atual temporada. Entre Campeonato Alagoano e Copa do Nordeste, foram sete vitórias e quatro empates. Assim como Sampaio Corrêa e Sport, o CRB será um dos rivais do Vovô na edição deste ano da Série B do Brasileirão.