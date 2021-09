Conselho técnico da CBF define retorno de público na Série B do Campeonato Brasileiro

O Conselho Técnico da CBF, realizado nesta sexta-feira (17) com os 20 clubes participantes da Série B do Campeonato Brasileiro, definiu o retorno de público em jogos da competição nacional. A medida, no entanto, valerá apenas para as cidades com decretos que permitem torcedores nos estádios.

Na votação realizada pela entidade, 14 clubes votaram favorável ao retorno dos públicos, enquanto seis votaram contra. A decisão vale a partir da 25ª rodada da Série B, marcada para os dias 19 e 23 de setembro.

Na reunião, ficou decidido ainda que as condições para o retorno dos torcedores, assim como o percentual liberado, será de acordo com cada município. O Vasco, no domingo (19), enfrentará o Cruzeiro, no Estádio São Januário, com público nos estádios.