Conselho do Santos firma parceria para a construção da nova Vila Belmiro; veja imagens

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, no fim da noite desta quinta-feira (1), a parceria com a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro. A obra vai custar em torno de R$ 300 milhões de reais e deverá ficar pronta em dois anos.

A próxima etapa será convocar uma Assembleia Geral dos Associados para apreciação da proposta. O encontro deve ocorrer no dia 17 de dezembro. Nas redes sociais, o perfil oficial do Santos fez o comunicado e celebrou a decisão do colegiado.

A empresa vai iniciar os trabalhos no segundo semestre do próximo ano, caso os sócios aprovem a obra. O novo modelo foi do estádio foi desenhado pelo escritório do arquiteto Luiz Volpato e terá capacidade para 30.108 pessoas.

Todos os lugares da arena serão cobertos. Além disso, camarotes, vestiários, salas de imprensa, estacionamento e mais pontos comerciais que vão corrersponder a uma área construída de mais de 71 mil metros quadrados.

O valor da obra é estimado em R$ 300 milhões de reais e seria concluída em dois anos. O terreno do estádio pertence ao clube, mas construtoria seria a responsável pela administração do local por 30 anos. No fim, o Santos retomaria o controle da Vila.

Legenda: Projeto da nova Vila Belmiro. Foto: Divulgação/Santos

