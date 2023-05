O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil aumentou de 90 dias para cinco anos o tempo de suspensão do oposto Wallace, do Cruzeiro, por post com enquete sobre tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023.

O atleta esteve em quadra no último fim de semana e foi decisivo para a vitória de de seu time, que se sagrou campeão da Superliga Masculina 2022/2023. Isso só foi possível graças a uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Entretanto, o Conselho entendeu que a suspensão era soberana.

Além do aumento da suspensão de Wallace, o Conselho também anunciou punição à Confederação Brasileira de Vôlei, que deixará de receber o repasse de verbas por seis meses, e suspendeu por um ano Radamés Lattari, presidente em exercício da entidade.

Entenda o caso de Wallace

Em janeiro deste ano, Wallace publicou uma foto em uma rede social com uma arma em um ambiente que parecia ser um clube de tiro. Na sequência, o atleta criou uma enquete com a pergunta “Alguém faria isso?” para responder a seguinte pergunta de um seguidor: “Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?”.

Confira a nota oficial do Conselho de Ética do COB:

"Por este motivo, DECIDE o Conselho de Ética, por UNANIMIDADE:

a) agravar as suspensões punitivas de 90 dias para 5 (cinco) anos e de 1 (um) ano para 5 (cinco) anos aplicadas ao atleta Wallace Leandro de Souza, mantendo-o afastado por este período de todo e qualquer evento referente ao voleibol e que seja caracterizado como evento de Federação, ou Confederação ou Comitê Olímpico, e por via de consequência:

i) Oficiar ao senhor ministro da Justiça dando conta do presente procedimento, e perquiridor acerca da existência de inquérito policial, representação criminal ou ação penal acerca dos fatos aqui noticiados, tendo por inculpado o referido atleta.

b) Suspender por 6 (seis) meses a Confederação Brasileira de Voleibol do sistema COB, e por via de consequência:

i) Determinar ao Comitê Olímpico do Brasil que suspenda todo e qualquer repasse financeiro - de quaisquer fontes, origens ou rubricas - à Confederação Brasileira de Voleibol, inclusive referentes à lei Agnello/Piva e decorrentes de loterias e jogos de prognósticos.

ii) Determinar ao Comitê Olímpico do Brasil que suspenda o auxílio material à Confederação Brasileira de Voleibol, aí incluído cessão de espaços físicos, material humano, auxílio tecnológico ou de know how.

iii) Oficiar ao Ministério dos Esportes comunicando a suspensão de todo e qualquer vínculo entre a CBV e o COB - e por via de consequência do movimento olímpico, por idêntico prazo, para fins de cancelamento de todo e qualquer financiamento ou ajuda material à referida Confederação que tenha por pressuposto a sua vinculação ao Comitê Olímpico do Brasil e ao movimento olímpico. Tudo sem prejuízo de outras sanções que a senhora ministra entender cabíveis.

iv) Oficiar ao Banco do Brasil e demais entidades - públicas ou privadas - que tenham vínculo com a CBV comunicando a suspensão por 6 (seis) meses da Confederação Brasileira de Voleibol da sua relação com o COB e movimento olímpico para fins de cancelamento de todo relacionamento patrimonial ou não patrimonial que as entidades privadas possuam com a CBV e que tenha por pressuposto a participação da entidade no sistema Olímpico, cujo vínculo deixa de existir na presente data. Tudo sem prejuízo das demais medidas que quaisquer entidades desejem tomar.

v) Oficiar ao TCU - Tribunal de Contas da União - comunicando a suspensão do vínculo por 6 (seis) meses sugerindo Tomada de Contas Especial tendo por objeto os valores públicos federais aplicados sob o pálio da entidade ora suspensa, inclusive acerca dos valores pagos pela entidade à guisa de honorários e serviços de arbitragem ao CBMA, com o objetivo de frustrar decisão da Entidade Máxima do Olimpismo Brasileiro".