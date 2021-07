Conor McGregor compra iate da Lamborghini por R$ 18,5 milhões; veja fotos

O lutador de MMA Conor McGregor, conhecido como "The Notorious", divulgou nas suas redes sociais a compra de um iate Lamborghini por 2,6 milhões de libras, o equivalente a R$ 18,6 milhões. A nova aquisição do atleta, que costuma esbanjar luxo, chamou a atenção dos fãs.

Ao todo, estão sendo produzidas apenas 63 unidades do modelo, em homenagem ao ano de 1963, data da fundação da fabricante italialiana Lamborghini, com sede na cidade de Sant'Agata Bolognese. Antes de montar carros de luxo, a companhia fabricava tratores com motores de tanques da 2ª Guerra Mundial.

Veja fotos do iate

Foto: Divulgação/Lamborghini

Detalhes

O iate adquirido por McGregor possui alta potência, com dois motores V12, atingindo a potência máxima de 4.000 cv, capaz de atingir a velocidade máxima de 110 km/h.

A inspiração para vem dos próprios modelos conversíveis da empresa, com capota rígida. As luzes de proa, por exemplo, homenageiam a Lamborghini Terzo Millennio e ao Sián FKP 37.

Antes do iate Lamborghini, The Notorious já possuía um Prestige 750, inspirado em Muhammad Ali, considerado um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos.

