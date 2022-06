Conmebol transfere final da Sul-Americana 2022 do Brasil para a Argentina

Agora é oficial. A Conmebol confirmou nesta quinta-feira (23), a mudança de local da final da Copa Sul-Americana de 2022. A entidade tranferiu a finalíssima para Córdoba, na Argentina, no estadio Mario Kempes, no dia 1° de outubro.

A final estava marcada para o estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF. A Conmebol não confirmou o motivo oficial da mudança, mas seria o processo eleitoral realizado no Brasil, uma vez que a decisão está marcada para o dia 1º de outubro.

Com a substitituição efetivada, Brasília deve se tornar sede da final da Copa Sul-Americana de 2023.

Segunda vez

Com capacidade para 57 mil torcedores, o estádio Mário Kempes sediará sua 2ª final da Sul-Americana. Em 2020, foi palco da decisão entre os argentinos Lanús e Defensa y Justicia, com o El Halcón vencendo por 3 a 0 e se sagrando campeão. Na ocasião, a decisão vencida pelo Defensa foi disputada de portões fechados devido à pandemia da Covid-19.

🏟 ¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL #Sudamericana se disputará en el estadio Mario Kempes de Córdoba, Argentina 🇦🇷



📆 La definición será el sábado 1° de octubre.



🏆 #LaGranConquista pic.twitter.com/X4u9RAZ7Vz — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 23, 2022

Ceará na Sul-Americana

Em 2022, o Ceará é um dos times classificados às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Além da equipe cearense, os representantes nacionais no mata-mata são: São Paulo, Internacional, Santos, Atlético-GO e Santos.

O Vovô se classificou com a melhor campanha geral da fase de grupos, com 100% de aproveitamento. O time enfrenta o The Strongest-BOL na próxima quarta-feira (6), às 19h15, no estádio Hernando Siles, na Bolívia. O duelo de volta será no dia 6 de julho, às 19h15, na Arena Castelão.

Jogos do Vozão

29/06 - The Strongest x Ceará - Hernando Siles, às 19h15 | Transmissão: Conmebol TV, Verdinha e Diário do Nordeste.

06/07 - Ceará x The Strongest - Arena Castelão, às 19h15 | Transmissão: Conmebol TV, Verdinha e Diário do Nordeste)