Conmebol tem 13 dias para fechar plano de vacinação de seleções para Copa América

As seleções do Chile, Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela já receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. A Conmebol pretende ter todas as 10 delegações participantes da Copa América vacinadas até o início do torneio.

O pontapé inicial será dado no próximo dia 13, em solo brasileiro. Logo, restam menos de duas semanas para Argentina, Brasil, Colômbia e Peru receberem o imunizante.

Na última segunda-feira (31), o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que a condição do País para receber o evento é que todos os integrantes das delegações participantes estejam vacinados.

"Caso se realize (a Copa América no Brasil), ele não terá público. No momento são 10 times. Já foi acordado com a CBF em reunião por videoconferência de no máximo 65 pessoas por delegação. Todos vacinados. Foi a condição que nós tratamos com a CBF", afirmou.

No caso da Seleção Brasileira, o imunizante não poderá ser aplicado em território nacional. Isso porque as vacinas que entram no país são direcionadas ao SUS. Marquinhos, Neymar e Lucas Paquetá, que atuam no futebol francês, já foram vacinados. O técnico Tite, pela idade, recebeu a segunda dose em 14 de maio.