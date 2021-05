Conmebol pune dirigentes do Ceará, e clube perderá mais de R$ 300 mil em premiação da Sul-Americana

A Conmebol aplicou punição para dirigentes do Ceará e deve retirar mais de R$ 300 mil da premiação do clube na Sul-Americana. A nota oficial aponta que o presidente Robinson de Castro, o executivo de futebol Jorge Macedo, o conselheiro Henrique Lobo e o diretor de patrimônio Pedro Mapurunga violaram o Protocolo de Operações das Competições de Clubes da entidade.

O fato ocorreu em 26 de abril, quando a delegação alvinegra estava em Buenos Aires, na Argentina. O grupo deixou o alojamento e foi flagrado por um veículo local no entorno do hotel em que estava hospedado. Na época, a assessoria do Ceará informou que "esta foto é em frente ao hotel e foi informada a Conmebol."

#URGENTE 🚨 | La delegación de #Ceará, equipo que enfrenta este martes a #Arsenal por la #Sudamericana, rompió la burbuja de Conmebol. Salieron a caminar por Puerto Madero, algo que está prohibido en el protocolo. pic.twitter.com/bCGGNCKPBp — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 26, 2021

Segundo o juiz único da Comissão Disciplinar da organização, para cada um foi aplicada uma multa de U$ 15 mil, totalizando US$ 60 mil (cerca de R$ 338 mil pela cotação atual).

O valor será automaticamente debitado do valor a ser recebido pelo clube da Conmebol como direito de televisão e patrocínio. Há também o alerta de que se ocorrer alguma violação da disciplina esportiva de mesma natureza ou similar, serão aplicadas disposições do artigo 31 do Código Disciplinar e novas consequências podem surgir.

Defesa do Ceará

Em nota, a Conmebol ressaltou que “esta decisão poderá ser apelada à Comissão de Recursos no prazo de 7 dias a partir da notificação dos fundamentos desta decisão nos termos do artigo 67.2 do Código Disciplinar”.

O recurso obedecerá às formalidades exigidas no artigo 67.4º e seguindo o Código Disciplinar. O Diário do Nordeste consultou a assessoria do clube, mas não teve retorno até o momento dessa publicação. O time embarcou nesta terça-feira (25) para a Bolívia, onde encara o Jorge Wilstermann na quinta (27), às 19h15, pela última rodada do Grupo C da Sul-Americana.

Leia mais Alexandre Mota Ceará pode ganhar milhões com classificação na Copa Sul-Americana; veja valores e custos