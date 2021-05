Conmebol multa Ceará em 15 mil dólares por visita ao estádio do Boca Juniors

O Ceará foi multado em US$ 15 mil (cerca de R$ 78.600 na cotação atual) pelo Tribunal de Disciplina da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) por infringir o Protocolo de Operações das Competições de Clubes da Conmebol em hotéis e campos de treinamentos.

A infração aconteceu no dia 26 de abril, quando atletas, comissão técnica e funcionários do clube visitaram, a convite da diretoria Boca Juniors, o estádio La Bombonera, após realizar treino apronto na Casa Amarilla, CT do clube argentino, antes do duelo contra o Arsenal de Sarandí, pela 2ª rodada da Sul-Americana.

Após o treino de hoje, fomos convidados pela diretoria do @BocaJrsOficial para visitar o histórico estádio “La Bombonera”. Gratos pela recepção! 👊⚫️⚪️



— Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) April 27, 2021

O valor da multa será descontado da quantia de US$ 900 mil (cerca de R$ 4,7 milhões) destinada ao Ceará por participar da primeira fase da Copa Sul-Americana 2021. No documento, a Conmebol afirma que a decisão não cabe recurso de defesa.

Próximo adversário

Líder do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira (12) contra o Arsenal de Sarandí, às 19h15, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 4ª rodada da competição internacional. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.