Conmebol estuda tirar final da Sul-Americana de Montevidéu; entenda

O Conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, estuda mudar o local da final da Copa Sul-Americana de 2023. A entidade está debatendo tirar a final da competição de Montevidéu, no Uruguai. O jogo está marcado para 28 de outubro e terá um brasileiro em campo, Fortaleza ou Corinthians, que se enfrentam na semifinal. A informação foi divulgada pela Itatiaia.

Legenda: O Tricolor de Aço faz campanha histórica na Sul-Americana e disputa semifinal contra o Corinthians Foto: KID JUNIOR / SVM

O impasse para a mudança surgiu após o calendário do Campeonato Uruguaio prevê o maior clássico do país, entre Nacional x Peñarol, no estádio Centenário sendo disputado na data do dia 28. E a Conmebol exige que o estádio em que ocorrerá a finalíssima seja exclusivo para seu evento a partir de 15 dias antes do confronto.

A decisão da 'Sula' será entre um time brasileiro (Fortaleza ou Corinthians) e um time estrangeiro (o argentino Defensa Y Justicia, ou o equatoriano, a LDU).

Local ainda não escolhido

Até o momento, a entidade não divulgou o estádio que receberá a final da Sul-Americana. O estádio Centenário tem capacidade para 60 mil lugares, enquanto o plano 'B' para manter a final em Montevidéu é o Parque Central, que pertence ao Nacional, e onde cabem 40 mil pessoas.

Caso o impasse do jogo do campeonato uruguaio não seja resolvido, como mudança de local ou adiamento, a opção da Conmebol será levar a final para o Paraguai, sede da entidade.

O Paraguai possui dois estádios de porte médio, semelhante a capacidade do Parque Central. O Defensores del Chaco tem capacidade para 36.000, enquanto o General Pablo Rojas (La Olla), de propriedade do Cerro Porteño, de 32.910. Como curiosidade, o Fortaleza já atuou nos dois estádio este ano.