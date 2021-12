Conmebol e Uefa definem data para 'finalíssima' entre Argentina e Itália

O técnico Tite vive reclamando de o Brasil não enfrentar as potências da Europa. Tivesse vencido a final da Copa América, a história seria outra. Nesta quarta-feira, Conmebol e Uefa ratificaram acordo para realizar uma "finalíssima" entre as seleções campeãs dos continentes no estádio de Wembley, e definiram a data: dia 1° de junho de 2022. Argentina e Itália se enfrentarão em duelo que precede a abertura da temporada europeia.

A Argentina ganhou a Copa América, em decisão com o Brasil, enquanto a Itália desbancou a Inglaterra no mesmo estádio de Wembley na final da Eurocopa. Agora se enfrentam em um tão sonhado duelo América do Sul x Europa. Será o primeiro de três embates acordados pelas entidades. Eles serão realizados sempre depois de se disputarem a maior competição de seleções em cada continente, de quatro em quatro anos.

"Estamos muito satisfeitos com os frutos que colhemos juntamente com a Uefa na relação entre as nossas instituições. Ao assinar esta renovação e expansão do nosso memorando de entendimento, estamos lançando as bases para que essa cooperação contínua cresça e se desenvolva ainda mais", disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

"Outros eventos esportivos de alto nível serão acrescentados à própria final entre Argentina e Itália no dia 1º de junho, em Londres, conforme a tradição do futebol sul-americano e europeu. A abertura de nosso escritório conjunto (na Inglaterra) nos permitirá enfrentar com agilidade e vigor novos projetos em benefício de milhões de torcedores em nossos continentes e no mundo", acrescentou.

Libertadores e Champions

A ideia é também reunir o campeão da Copa Libertadores com o ganhador da Liga dos Campeões, como costuma ocorrer no Mundial de Clubes, mas desta vez sem as equipes passarem por uma semifinal com vencedores de outros continentes.

"Estamos muito satisfeitos por desenvolver nosso excelente relacionamento com a Conmebol, e nosso forte desejo de agirmos juntos para o desenvolvimento do futebol e seus benefícios para a sociedade está refletido neste novo memorando de entendimento", endossou Aleksander Ceferin, presidente da Uefa.

"Existe uma longa tradição de cooperação entre a Uefa e a Conmebol, como se viu ao longo dos anos em competições como o Troféu Artemio Franchi e a Taça Intercontinental, e é um grande orgulho estarmos a relançar uma competição de seleções tão prestigiosa para o deleite dos amantes do futebol em todo o mundo", completou.

