Conmebol divulga valores dos ingressos das finais da Taça Libertadores e da Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta terça-feira (19) os valores dos ingressos das finais da Copa Sul-Americana e da Taça Libertadores, marcados para os dias 20 e 27 de novembro, respectivamente. Os duelos acontecerão no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Para acompanhar a partida entre Athletico-PR x RB Bragantino pela final da Copa Sul-Americana, o bilhete mais barato sairá por US$ 100 (cerca de R$ 557). O valor mais caro do ingresso é de US$ 400 (cerca de R$ 2.228). Vale ressaltar que a venda ocorre por lote.

Os valores alternam para o duelo mais esperado do continente sul-americano na temporada 2021. Torcedores de Flamengo e Palmeiras terão que desembolsar US$ 200 (cerca de R$ 1.114) no ingresso mais barato. O torcedor que quiser acompanhar da "Tribuna América", deverá desembolsar US$ 650 (cerca de R$ 3.620,50).

Início das vendas

Com a liberação do governo do Uruguai para que o Estádio Centenário receba 50% da sua capacidade nas finais da Sul-Americana e da Taça Libertadores, a Conmebol deverá colocar a venda 20 mil ingressos - a arena tem capacidade para 60.235 pessoas. O início das vendas estão previstas para os dias 25 (Sul-Americana) e 27 (Taça Libertadores) de outubro, mas os torcedores deverão realizar um pré-cadastro a partir desta quarta-feira (20).

A entidade sul-americana também definiu os setores onde ficarão as torcidas de RB Bragantino e Athletico-PR e Flamengo e Palmeiras. Confira abaixo.

Tribuna Colombes (setor sul do estádio): RB Bragantino (Copa Sul-Americana) e Flamengo (Libertadores)

(setor sul do estádio): RB Bragantino (Copa Sul-Americana) e Flamengo (Libertadores) Tribuna Amsterdam (setor norte do estádio): Athletico-PR (Copa Sul-Americana) e Palmeiras (Libertadores)

(setor norte do estádio): Athletico-PR (Copa Sul-Americana) e Palmeiras (Libertadores) Tribuna Olímpica e América (área central do estádio): setor neutro para o público em geral (uruguaios e estrangeiros)

Legenda: Locais do Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, que receberá a final da Copa Sul-Americana e da Taça Libertadores Foto: Divulgação / Conmebol