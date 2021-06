Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores e Sul-Americana; veja jogos

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (2), a tabela detalhada das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. As duas competições serão retomadas em 13 de julho, apenas dois dias depois da data programada para a decisão da Copa América, que será realizada no Brasil.

Na Libertadores, três clubes brasileiros jogarão no dia 13 de julho, uma terça. O Fluminense será o primeiro a entrar em campo, às 19h15 (de Brasília), contra o Cerro Porteño, no estádio La Olla, em Assunção. Mais tarde, às 21h30, o São Paulo receberá o Racing, da Argentina, no Morumbi, e o Atlético-MG visitará o Boca Juniors, em La Bombonera, em Buenos Aires.

Na quarta, dia 14, será a vez dos últimos dois campeões continentais entrarem em campo. Às 19h15, o Palmeiras enfrentará a Universidad Católica, no Chile, e às 21h30, o Flamengo jogará contra o Defensa y Justicia, na Argentina. No dia seguinte, o Internacional estará no Paraguai contra o Olimpia, às 21h30.

A rodada de volta, com os clubes brasileiros jogando no mesmo dia da ida, acontecerá entre 20 e 22 de julho. A grande final está marcada para 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Sul-Americana

Grêmio e Athletico-PR serão os primeiros brasileiros a entrarem em campo pelas oitavas de final da Sula, já no dia 13. O clube gaúcho encara a LDU, às 19h15, em Quito. Às 21h30, o Furacão visita o América de Cali, na Colômbia. Os confrontos da volta serão no dia 20, nos mesmos horários.

O Bragantino estreia nas oitavas em 14 de julho contra o Independiente del Valle, às 21h30, no Equador. No dia 21, recebe os equatorianos, no mesmo horário, em São Paulo. O último brasileiro a atuar é o Santos, no dia 15. O clube alvinegro recebe o Independiente, às 19h15, na Vila Belmiro, em Santos. A volta será em 22 de julho, no mesmo horário, na Argentina.