Conmebol divulga indicados ao prêmio Craque da Libertadores 2022; veja lista

A Conmebol revelou, nesta terça-feira (30), a lista dos indicados ao Craque da Libertadores de 2022. A lista tem cinco de seis jogadores atuando no futebol brasileiro: Raphael Veiga e Rony (Palmeiras), Arrascaeta e Pedro (Flamengo) e o Vitor Roque (Athletico-PR). A exceção é o argentino Lucas Janson, do Vélez Sarsfield-ARG.

O domínio dos clubes brasileiros é total na premiação, que vai ter o anúncio após a decisão da competição, em 29 de outubro, a ser disputada em Guayaquil-EQU. Os últimos vencedores são Gabigol (Flamengo-2021), Marinho (Santos-2020) e Bruno Henrique (Flamengo-2019).

As semifinais da Libertadores começam nesta terça com Athletico-PR x Palmeiras, em Curitiba, às 21h30, na Arena da Baixada. Na quarta, o Vélez Sarsfield encara o Flamengo, às 21h30, na Argentina.

Além do Craque da Libertadores, há também a premiação do Rei da América, indicado após jornalistas escolherem o melhor jogador da principal competição da América do Sul.

Candidatos ao Craque da Libertadores de 2022

Lucas Janson (Vélez Sarsfield-ARG): 10 jogos | 7 gols | 1 assistência | 852 minutos

Arrascaeta (Flamengo): 8 jogos | 2 gols | 3 assistências | 671 minutos

Rony (Palmeiras): 8 jogos | 7 gols | 1 assistência | 516 minutos

Raphael Veiga (Palmeiras): 8 jogos | 6 gols | 0 assistência | 484 minutos

Pedro (Flamengo): 10 jogos | 8 gols | 1 assistência | 434 minutos

Vitor Roque (Athletico-PR): 4 jogos | 2 gols | 0 assistência | 214 minutos